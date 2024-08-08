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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

На Урале нашли поддельных купюр на полмиллиона рублей

В Свердловской области стали чаще находить фальшивые купюры

8 августа 2024, 12:49
Фото: 1MI

На Урале нашли поддельных купюр на полмиллиона рублей

В банках УрФО нашли поддельных банкнот на полмиллиона рублей.

В Центральном банке рассказали, что на Урале нашли 167 фальшивых купюр на сумму 560 тысяч рублей, сообщает URA.RU.

В Банке отметили, что количество подделок выросло на треть по сравнению с 2024 годом. Так, в Свердловской области нашли 47 фальшивок, в Челябинской — 73, в Тюменской области — 39. Меньше всего поддельных денег в Курганской области — всего 8 штук.

Напомним, 7 августа стало известно о девушке, которая отдала более 1,7 млн рублей мошенникам.

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