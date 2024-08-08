В Свердловской области стали чаще находить фальшивые купюры

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Центральном банке рассказали, что на Урале нашли 167 фальшивых купюр на сумму 560 тысяч рублей, сообщает URA.RU.
В Банке отметили, что количество подделок выросло на треть по сравнению с 2024 годом. Так, в Свердловской области нашли 47 фальшивок, в Челябинской — 73, в Тюменской области — 39. Меньше всего поддельных денег в Курганской области — всего 8 штук.
Напомним, 7 августа стало известно о девушке, которая отдала более 1,7 млн рублей мошенникам.