В Свердловской области стали чаще находить фальшивые купюры

В Банке отметили, что количество подделок выросло на треть по сравнению с 2024 годом. Так, в Свердловской области нашли 47 фальшивок, в Челябинской — 73, в Тюменской области — 39. Меньше всего поддельных денег в Курганской области — всего 8 штук.