tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Два мальчика катались на квадроцикле без прав в Кушве

Два мальчика катались на квадроцикле без прав в Кушве

9 августа 2024, 06:03
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Кушве два мальчика 9 и 10 лет катались на квадроциклах. Их заметили автоинспекторы в частном секторе.

Детей, катавшихся на транспорте, остановили, а затем вызвали их родителей. Квадроциклы отправили на спецстоянку, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Родителей привлекли к ответственности за передачу транспорта школьникам и за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Также с ними провели профилактическую беседу.

Напомним, в Серове 15-летний школьник ехал на мопеде, не имея на него прав, и попал в аварию на насыпи железнодорожных путей.

Подростки на питбайке влетели в иномарку в Каменском районе
Узнать подробнее
Читайте также:
На Вагонке в Нижнем Тагиле ограничено движение после взрыва домаДва подростка в Каменске-Уральском ездили на питбайках без правПятерых человек осматривают медики после массового ДТП под Верхней Пышмой
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Кушва#Дети#ГИБДД#Профилактика#Квадроцикл#Родители#ЧП#Нарушение правил#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Почему пьяные ездят за рулем: дефицит кадров ГИБДД, мягкое наказание и другие причины
Вчера, 14:20
Год Семьи. Железная свадьба Волчёнковых
Вчера, 13:58
Подросток на мотоцикле врезался в иномарку в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:47
В Свердловской области усилят контроль за вывозом мусора
Сегодня, 04:43
Заморозки до +1 градуса ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 05:33
В Нижнем Тагиле на перекрестке проспекта Вагоностроителей не работает светофор
Сегодня, 05:38