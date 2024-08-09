Два мальчика катались на квадроцикле без прав в Кушве

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Детей, катавшихся на транспорте, остановили, а затем вызвали их родителей. Квадроциклы отправили на спецстоянку, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Родителей привлекли к ответственности за передачу транспорта школьникам и за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Также с ними провели профилактическую беседу.
Напомним, в Серове 15-летний школьник ехал на мопеде, не имея на него прав, и попал в аварию на насыпи железнодорожных путей.