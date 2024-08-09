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Updated Сегодня, 09:36

Суд оштрафовал жителей Свердловской области за тату с запрещенной символикой

Суд оштрафовал жителей Свердловской области за тату с запрещенной символикой

9 августа 2024, 09:34
Фото: 1MI
Суд в Каменске-Уральском оштрафовал пятерых свердловчан за татуировки с изображением запрещенной символикой.

Четверо подсудимых имеют татуировки с изображением сообщества, признанного экстремистским, а у одного изображена фашистская символика, рассказали в Синарском городском суде.

Горожане сказали, что удалят татуировки. Суд, рассмотрев дело, назначил всем пятерым штраф в размере двух тысяч рублей.

Напомним, в Сочи полицейские задержали екатеринбуржца за татуировки с изображением символики, которая запрещена на территории РФ.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Каменск-Уральский#Свердловская область#Суд#Деньги#Штраф#Приговор#Нарушения#Екатеринбург#Горожане#Татуировки
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