Суд оштрафовал жителей Свердловской области за тату с запрещенной символикой

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Четверо подсудимых имеют татуировки с изображением сообщества, признанного экстремистским, а у одного изображена фашистская символика, рассказали в Синарском городском суде.
Горожане сказали, что удалят татуировки. Суд, рассмотрев дело, назначил всем пятерым штраф в размере двух тысяч рублей.
Напомним, в Сочи полицейские задержали екатеринбуржца за татуировки с изображением символики, которая запрещена на территории РФ.