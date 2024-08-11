Дети разбили голову сверстнику в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
Мальчик вышел погулять на детскую площадку и попытался познакомиться с тремя ребятами. Однако компания в ответ начала проявлять агрессию: его прогоняли и кричали оскорбления, а затем пнули, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Несмотря на это, ребенок не отошел от них. В какой-то момент в него бросили камень, из-за чего он получил травму головы. Мальчик вернулся домой и его мама вызвала врачей. Рана оказалась неглубокой.
Родители нападавших пообщались с семьей ребенка и сказали, что проведут со своими детьми беседу. В полиции начали проверку.
Напомним, 4 августа 2024 года в Екатеринбурге компания подростков устроила массовую драку около школы.