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Дети разбили голову сверстнику в Екатеринбурге

Дети разбили голову сверстнику в Екатеринбурге

11 августа 2024, 05:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге дети разбили камнем голову сверстнику. Инцидент произошел в Академическом районе.

Мальчик вышел погулять на детскую площадку и попытался познакомиться с тремя ребятами. Однако компания в ответ начала проявлять агрессию: его прогоняли и кричали оскорбления, а затем пнули, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Несмотря на это, ребенок не отошел от них. В какой-то момент в него бросили камень, из-за чего он получил травму головы. Мальчик вернулся домой и его мама вызвала врачей. Рана оказалась неглубокой.

Родители нападавших пообщались с семьей ребенка и сказали, что проведут со своими детьми беседу. В полиции начали проверку.

Напомним, 4 августа 2024 года в Екатеринбурге компания подростков устроила массовую драку около школы.

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