Девочки на самокате наехали на бабушку с внучкой в Екатеринбурге и скрылись

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
По словам дочери пострадавшей пенсионерки, ее ребенок не выпал из коляски. При этом сама коляска упала бабушке на ногу, из-за чего образовалась гематома, пишет Е1.
После наезда школьницы не остановились и уехали с места инцидента. В полиции их разыскивают. В компании «МТС Юрент» начали проверку. Девочкам могут заблокировать аккаунт, а родителям грозит штраф 15 тысяч рублей.
Напомним, 30 июля 2024 года в Екатеринбурге 17-летний подросток на самокате сбил пятилетнего ребенка.