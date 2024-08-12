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Published Сегодня, 11:39

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Updated Сегодня, 11:41

Девочки на самокате наехали на бабушку с внучкой в Екатеринбурге и скрылись

Девочки на самокате наехали на бабушку с внучкой в Екатеринбурге и скрылись

12 августа 2024, 11:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 13-летние девочки на самокате сбили бабушку с семимесячной внучкой в коляске на улице Куйбышева.

По словам дочери пострадавшей пенсионерки, ее ребенок не выпал из коляски. При этом сама коляска упала бабушке на ногу, из-за чего образовалась гематома, пишет Е1.

После наезда школьницы не остановились и уехали с места инцидента. В полиции их разыскивают. В компании «МТС Юрент» начали проверку. Девочкам могут заблокировать аккаунт, а родителям грозит штраф 15 тысяч рублей.

Напомним, 30 июля 2024 года в Екатеринбурге 17-летний подросток на самокате сбил пятилетнего ребенка.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#ДТП#Полиция#ЧП#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Самокат#Авария#Инцидент
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