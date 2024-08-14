Двух жителей Свердловской области будут судить за семь килограммов наркотиков

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Мужчины приехали в Московскую область, где вытащили из тайника более шести килограммов метадона и более килограмма героина.
Запрещенные вещества они собирались распространять в Свердловской и Новосибирской областях, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Вскоре злоумышленников задержали и заключили под стражу. После завершения следствия материалы дела отправили в суд.
Напомним, в Нижнем Тагиле на Вагонке местные жители заметили пару, которая делала в земле закладку с наркотическим веществом.