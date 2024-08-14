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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Двух жителей Свердловской области будут судить за семь килограммов наркотиков

Двух жителей Свердловской области будут судить за семь килограммов наркотиков

14 августа 2024, 11:06
Фото: 1MI
Два жителя Свердловской области распространяли наркотики в своем регионе, а также в Новосибирской области с декабря 2023 по январь 2024 года.

Мужчины приехали в Московскую область, где вытащили из тайника более шести килограммов метадона и более килограмма героина.

Запрещенные вещества они собирались распространять в Свердловской и Новосибирской областях, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Вскоре злоумышленников задержали и заключили под стражу. После завершения следствия материалы дела отправили в суд.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Вагонке местные жители заметили пару, которая делала в земле закладку с наркотическим веществом.

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#Елизавета Зиборова#Прокуратура#Суд#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Наркотики#Преступление#Следствие#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Распространение
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