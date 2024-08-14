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В Екатеринбург через таможню провезли 30 тонн якорных цепей

В Екатеринбург через таможню провезли 30 тонн якорных цепей

14 августа 2024, 13:58
Фото: 1MI
В 2024 году в Екатеринбург через таможню провезли 30 тонн якорных цепей и другие интересные грузы.

С начала года через екатеринбургскую таможню прошло более 180 тысяч тонн различных грузов. Специалисты таможенной службы рассказали о самых нестандартных грузах, пишет «КП-Екатеринбург».

Больше всего таможенникам запомнились 30 тонн якорных цепей, 127 тонн колоколов и гонгов, слоновые кости, панцири черепах и 600 килограмм сабель.

14 августа стало известно о ситуации, произошедшей на таможне в Екатеринбурге. Специалисты перехватили посылку из Германии, в которой были нацистские медали и награды.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Таможня#Таможенники#Груз#Екатеринбург
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