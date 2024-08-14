В Екатеринбург через таможню провезли 30 тонн якорных цепей

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Updated Сегодня, 14:00
С начала года через екатеринбургскую таможню прошло более 180 тысяч тонн различных грузов. Специалисты таможенной службы рассказали о самых нестандартных грузах, пишет «КП-Екатеринбург».
Больше всего таможенникам запомнились 30 тонн якорных цепей, 127 тонн колоколов и гонгов, слоновые кости, панцири черепах и 600 килограмм сабель.
14 августа стало известно о ситуации, произошедшей на таможне в Екатеринбурге. Специалисты перехватили посылку из Германии, в которой были нацистские медали и награды.