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Ученые придумали способ, как очистить воду от частиц пластика

Ученые придумали способ, как очистить воду от частиц пластика

15 августа 2024, 09:01
Фото: showme.missouri.edu
Исследователи разработали недорогой метод, который позволяет эффективно и безопасно очищать воду от микрочастиц пластика. Они создали растворитель на основе натуральных компонентов, обладающий водоотталкивающими свойствами.

Как передает newkhakasiya.online, это вещество легче воды и после смешивания оно поднимается на ее поверхность, забирая с собой 98% нанопластика. В экспериментах использовались различные размеры полистирола, и результаты во всех случаях оказались удовлетворительными.

Растворитель можно будет использовать в будущем для очистки крупных водоемов, хотя его действие еще полностью не изучено, поэтому исследования будут продолжены. В состав основных компонентов входят смеси бромида тетрабутиламмония с декановой кислотой, бромида тетраоктиламмония с той же кислотой и тимола с ментолом. Специалисты заверяют, что все эти растворители безопасны.

Этот инновационный подход может стать основой для будущих разработок в области передовых технологий очистки воды.

#Общество
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