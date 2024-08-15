Ученые придумали способ, как очистить воду от частиц пластика

Растворитель можно будет использовать в будущем для очистки крупных водоемов, хотя его действие еще полностью не изучено, поэтому исследования будут продолжены. В состав основных компонентов входят смеси бромида тетрабутиламмония с декановой кислотой, бромида тетраоктиламмония с той же кислотой и тимола с ментолом. Специалисты заверяют, что все эти растворители безопасны.