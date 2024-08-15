В Екатеринбурге средняя зарплата выросла до 94 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Из-за стабилизации инфляции и дефицита кадров на рынке труда средняя зарплата выросла до 94 тысяч рублей, передает URA.RU слова замглавы города Дмитрия Ноженко.
Больше всего зарплата выросла у строителей, финансистов, страховщиков и продажников. А вот у людей, которые заняты в сфере культуры и спорта, жалование растет очень медленно.
Напомним, что 15 августа чиновникам Свердловской области дали возможность отчислять со своей зарплаты деньги на помощь жителям Курской области.