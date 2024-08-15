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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

В Екатеринбурге средняя зарплата выросла до 94 тысяч рублей

В Екатеринбурге средняя зарплата выросла до 94 тысяч рублей

15 августа 2024, 10:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге средняя зарплата выросла на 20% по сравнению с прошлым годом.

Из-за стабилизации инфляции и дефицита кадров на рынке труда средняя зарплата выросла до 94 тысяч рублей, передает URA.RU слова замглавы города Дмитрия Ноженко.

Больше всего зарплата выросла у строителей, финансистов, страховщиков и продажников. А вот у людей, которые заняты в сфере культуры и спорта, жалование растет очень медленно.

Напомним, что 15 августа чиновникам Свердловской области дали возможность отчислять со своей зарплаты деньги на помощь жителям Курской области.

Бюджетников Свердловской области ожидает повышение зарплаты
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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Зарплата#Правительство#Средняя зарплата#Екатеринбург#Повышение зарплат
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