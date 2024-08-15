В Верхней Пышме потушен дом после обрыва сетей

В СНТ «Белоснежка 49» проводились несанкционированные работы. Краном оборвало электропровод. Водитель манипулятора скончался на месте от удара током. Затем начался пожар. На место прибыли 14 пожарных и три единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.