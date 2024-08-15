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В Верхней Пышме водитель манипулятора погиб от удара током

В Верхней Пышме потушен дом после обрыва сетей

15 августа 2024, 03:50
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Верхней Пышме водитель манипулятора погиб от удара током

В Верхней Пышме 14 августа остались без света большинство домов. Также ЧП коснулось и соседних населенных пунктов. Причиной стал обрыв электропровода.

В СНТ «Белоснежка 49» проводились несанкционированные работы. Краном оборвало электропровод. Водитель манипулятора скончался на месте от удара током. Затем начался пожар. На место прибыли 14 пожарных и три единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Общая площадь пожара составила 64 кв. м. В результате сгорел садовый дом. Огонь не распространился на другие дома.

Напомним, ранее в Екатеринбурге около «Меги» сгорели частные дома. Строения принадлежали супругам. По их мнению это было поджог.

В горноуральском СНТ «Черемушки» полностью выгорел садовый дом
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Пожар#Смерть#Верхняя Пышма#Дом#Водитель#ЧП#Сад#Екатеринбург
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