В Верхней Пышме потушен дом после обрыва сетей

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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В СНТ «Белоснежка 49» проводились несанкционированные работы. Краном оборвало электропровод. Водитель манипулятора скончался на месте от удара током. Затем начался пожар. На место прибыли 14 пожарных и три единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Общая площадь пожара составила 64 кв. м. В результате сгорел садовый дом. Огонь не распространился на другие дома.
Напомним, ранее в Екатеринбурге около «Меги» сгорели частные дома. Строения принадлежали супругам. По их мнению это было поджог.