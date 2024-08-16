Чебурашка, Мальвина и Колобок: в одном из районов Тагила поселились сказочные герои

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
К 90-летнему юбилею Тагилстроевского района Нижнего Тагила местные жители постарались украсить свои участки и создали фигуры персонажей из русских сказок и советских мультфильмов. Информация появилась в паблике района на официальной странице в ВК.
Теперь по соседству с людьми живут Гена и Чебурашка, Мальвина и Колобок и даже Емеля на печи.
Также жители Тагилстроевского района высаживали цветы и благоустраивали территорию. Их творчество уже оценили гости района, а также представители местной администрации, которые проехались по улицам частного сектора и полюбовались творчеством тагильчан.
Ранее в Тагиле в одном из скверов установили скульптуры по мотивам творчества Булата Окуджавы.