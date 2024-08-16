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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

В Тагиле в одном из районов поселились фигуры сказочных персонажей

Чебурашка, Мальвина и Колобок: в одном из районов Тагила поселились сказочные герои

16 августа 2024, 15:38
Фото: Мария Смирнова

В Тагиле в одном из районов поселились фигуры сказочных персонажей

Тагилстроевцы к юбилею своего района поселили на своих участках целую команду сказочных и мультяшных героев.

К 90-летнему юбилею Тагилстроевского района Нижнего Тагила местные жители постарались украсить свои участки и создали фигуры персонажей из русских сказок и советских мультфильмов. Информация появилась в паблике района на официальной странице в ВК.

Теперь по соседству с людьми живут Гена и Чебурашка, Мальвина и Колобок и даже Емеля на печи.

Фото: Мария Смирнова

Также жители Тагилстроевского района высаживали цветы и благоустраивали территорию. Их творчество уже оценили гости района, а также представители местной администрации, которые проехались по улицам частного сектора и полюбовались творчеством тагильчан.

Ранее в Тагиле в одном из скверов установили скульптуры по мотивам творчества Булата Окуджавы.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Юбилей#Скульптуры#Творчество#Фигуры#Екатеринбург
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