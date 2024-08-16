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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В Свердловской области внезапно скончалась мама пятерых детей

В Свердловской области внезапно скончалась мама пятерых детей

16 августа 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области во время приготовления завтрака внезапно скончалась мама пятерых детей.

34-летняя жительница Сосьвы и мама пяти детей Мария погибла от остановки сердца. Это случилось совсем неожиданно — во время готовки. Свердловчанка всегда хотела иметь большую семью и никогда не говорила о проблемах со здоровьем, передает слова брата Марии Е1.

Три девочки 5, 6, 7 лет и два мальчика 11 и 15 лет будут воспитываться родственниками.

10 августа стало известно о гибели известного хореографа Игоря Рамазанова. При походе в горы он сорвался с высоты 7 тысяч метров.

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