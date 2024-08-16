В Свердловской области внезапно скончалась мама пятерых детей

34-летняя жительница Сосьвы и мама пяти детей Мария погибла от остановки сердца. Это случилось совсем неожиданно — во время готовки. Свердловчанка всегда хотела иметь большую семью и никогда не говорила о проблемах со здоровьем, передает слова брата Марии Е1.