В Свердловской области внезапно скончалась мама пятерых детей

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
34-летняя жительница Сосьвы и мама пяти детей Мария погибла от остановки сердца. Это случилось совсем неожиданно — во время готовки. Свердловчанка всегда хотела иметь большую семью и никогда не говорила о проблемах со здоровьем, передает слова брата Марии Е1.
Три девочки 5, 6, 7 лет и два мальчика 11 и 15 лет будут воспитываться родственниками.
10 августа стало известно о гибели известного хореографа Игоря Рамазанова. При походе в горы он сорвался с высоты 7 тысяч метров.