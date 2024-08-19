280 тысяч жителей Свердловской области не могут выехать за границу

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Меньше всего ограничений имеет возрастная группа от 18 до 28 лет. Таких жителей более 30 тысяч. При этом 17 тысяч из них — это девушки, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.
Отмечается, что многие производства возбуждены по причине взыскания кредитных платежей, а также штрафов.
Должников от 29 до 39 лет насчитывается 110 тысяч человек. Больше чем у половины из них ограничения наложены из-за долгов по кредитам и алиментам.
Среди граждан от 40 до 50 лет — 90 должников. В основном требования к ним связаны с оплатой услуг ЖКХ, а также неисполнением решений суда.
От 51 до 61 года насчитывается 32 тысячи человек, имеющих долги. От 62 лет уже — 20 тысяч.
Напомним, ранее приставы конфисковали снегоболотоход у жителя Тугулыма. Приобретен транспорт был на средства, полученные в качестве взятки.