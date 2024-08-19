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280 тысяч жителей Свердловской области не могут выехать за границу

280 тысяч жителей Свердловской области не могут выехать за границу

19 августа 2024, 10:47
Фото: 1MI
В Свердловской области покидать Россию запрещено 280 тысячам должников. Из них больше половины — мужчины.

Меньше всего ограничений имеет возрастная группа от 18 до 28 лет. Таких жителей более 30 тысяч. При этом 17 тысяч из них — это девушки, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

Отмечается, что многие производства возбуждены по причине взыскания кредитных платежей, а также штрафов.

Должников от 29 до 39 лет насчитывается 110 тысяч человек. Больше чем у половины из них ограничения наложены из-за долгов по кредитам и алиментам.

Среди граждан от 40 до 50 лет — 90 должников. В основном требования к ним связаны с оплатой услуг ЖКХ, а также неисполнением решений суда.

От 51 до 61 года насчитывается 32 тысячи человек, имеющих долги. От 62 лет уже — 20 тысяч.

Напомним, ранее приставы конфисковали снегоболотоход у жителя Тугулыма. Приобретен транспорт был на средства, полученные в качестве взятки.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Пассажиры#Запрет#Долги#Заграница#Приставы#Екатеринбург
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