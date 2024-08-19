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Житель Екатеринбурга хотел купить автомобиль из Европы и потерял более миллиона

Житель Екатеринбурга хотел купить автомобиль из Европы и потерял более миллиона

19 августа 2024, 04:59
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге местный житель решил приобрести личный транспорт из Европы, однако нарвался на мошенников.

Мужчина нашел в мессенджере канал, где публиковались объявления о том, что из Европы перегоняют автомобили. Он заинтересовался машиной Kia Sorento, после чего ему прислали документы и счет за растаможку, который составил почти 300 тысяч, пишет Ура.ру.

Через некоторое время екатеринбуржец отправил неизвестным более миллиона рублей, а, а также 45 тысяч за страховку. Ему пообещали прислать иномарку в течение нескольких дней, однако она ему так и не пришла, а в мессенджере была удалена переписка и заблокирован номер. Горожанин обратился в полицию.

Напомним, в Екатеринбурге местная жительница отдала злоумышленникам более миллиона.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Автомобиль#Преступление#ЧП#Мошенники#Злоумышленники#18+#Екатеринбург#Аферисты#Инцидент
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