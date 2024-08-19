Житель Екатеринбурга хотел купить автомобиль из Европы и потерял более миллиона

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Мужчина нашел в мессенджере канал, где публиковались объявления о том, что из Европы перегоняют автомобили. Он заинтересовался машиной Kia Sorento, после чего ему прислали документы и счет за растаможку, который составил почти 300 тысяч, пишет Ура.ру.
Через некоторое время екатеринбуржец отправил неизвестным более миллиона рублей, а, а также 45 тысяч за страховку. Ему пообещали прислать иномарку в течение нескольких дней, однако она ему так и не пришла, а в мессенджере была удалена переписка и заблокирован номер. Горожанин обратился в полицию.
Напомним, в Екатеринбурге местная жительница отдала злоумышленникам более миллиона.