Предприятие в Екатеринбурге выплатит сотруднице более 600 тысяч за ее травму

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
После того, как сотрудница отрегулировала давление на трубопроводе, она наступила на доску, которая сломалась. Женщина упала в приямок, в результате чего ударилась лицом, а также у нее оказалась травмирована нога, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Во время проверки выяснилось, что состояние полов, строительных конструкций и крыши на предприятии неудовлетворительное. После этого прокуратура подала иск в суд с требованием взыскать деньги с предприятия. Суд удовлетворил требование.
Напомним, в Арамиле детский сад выплатит 100 тысяч рублей за травму двухлетнего ребенка.