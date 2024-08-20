Предприятие в Екатеринбурге выплатит сотруднице более 600 тысяч за ее травму

После того, как сотрудница отрегулировала давление на трубопроводе, она наступила на доску, которая сломалась. Женщина упала в приямок, в результате чего ударилась лицом, а также у нее оказалась травмирована нога, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.