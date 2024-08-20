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Предприятие в Екатеринбурге выплатит сотруднице более 600 тысяч за ее травму

Предприятие в Екатеринбурге выплатит сотруднице более 600 тысяч за ее травму

20 августа 2024, 08:49
Фото: 1MI
В Екатеринбурге предприятие выплатит более 600 тысяч рублей машинистке насосных установок, которая получила травму на работе. Происшествие случилось 18 июля 2023 года.

После того, как сотрудница отрегулировала давление на трубопроводе, она наступила на доску, которая сломалась. Женщина упала в приямок, в результате чего ударилась лицом, а также у нее оказалась травмирована нога, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Во время проверки выяснилось, что состояние полов, строительных конструкций и крыши на предприятии неудовлетворительное. После этого прокуратура подала иск в суд с требованием взыскать деньги с предприятия. Суд удовлетворил требование.

Напомним, в Арамиле детский сад выплатит 100 тысяч рублей за травму двухлетнего ребенка.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Травма#Прокуратура#Суд#Иск#Сотрудница#ЧП#Предприятие#18+#Екатеринбург#Инцидент
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