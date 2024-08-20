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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Екатеринбурге почти в два раза подешевели куриные яйца

В Екатеринбурге почти в два раза подешевели куриные яйца

20 августа 2024, 13:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на 48% подешевели куриные яйца.

URA.RU сообщает, что куриные яйца второй категории подешевели на 48%. В магазинах «Пятерочки» десяток таких яиц стоит 69 рублей. Более крупные — 84 рубля. Первая категория стала дешевле на 22% по сравнению с июнем 2024 года.

Напомним, что эксперты прогнозируют повышение цен на продукты осенью. Цены могут подняться на 40%. А некоторые овощи уже подорожали, в первую очередь это связано с заморозками в мае.

Цены на овощи и фрукты в Свердловской области выросли на 17%
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#Вадим Бредников#Общество#Цены#Свердловская область#Продукты#Магазины#Повышение#Продукты питания#Яйца#Екатеринбург#Куриные яйца
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