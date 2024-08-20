В Екатеринбурге почти в два раза подешевели куриные яйца

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
URA.RU сообщает, что куриные яйца второй категории подешевели на 48%. В магазинах «Пятерочки» десяток таких яиц стоит 69 рублей. Более крупные — 84 рубля. Первая категория стала дешевле на 22% по сравнению с июнем 2024 года.
Напомним, что эксперты прогнозируют повышение цен на продукты осенью. Цены могут подняться на 40%. А некоторые овощи уже подорожали, в первую очередь это связано с заморозками в мае.