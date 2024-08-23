Молодой человек в Екатеринбурге продавал духи и представлялся сотрудником ОМОН

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Девушка рассказала, что к ней и ее молодому человеку подошел неизвестный юноша, одетый в темную одежду, и предложил купить у него парфюм Tom Ford Lost Cherry, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Екатеринбуржец попросил у него сертификат на товар и разрешение на торговлю. В ответ продавец стал ему угрожать и показал удостоверение ОМОНа. Затем он ушел.
Напомним, 18 августа 2024 года в Екатеринбурге местный житель напал на женщину и избил ее. Пострадавшую спасли прохожие.