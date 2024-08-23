tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Молодой человек в Екатеринбурге продавал духи и представлялся сотрудником ОМОН

Молодой человек в Екатеринбурге продавал духи и представлялся сотрудником ОМОН

23 августа 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге молодой человек предлагал на улице приобрести у него духи. Инцидент произошел на улице Вайнера 23 августа 2024 года.

Девушка рассказала, что к ней и ее молодому человеку подошел неизвестный юноша, одетый в темную одежду, и предложил купить у него парфюм Tom Ford Lost Cherry, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Екатеринбуржец попросил у него сертификат на товар и разрешение на торговлю. В ответ продавец стал ему угрожать и показал удостоверение ОМОНа. Затем он ушел.

Напомним, 18 августа 2024 года в Екатеринбурге местный житель напал на женщину и избил ее. Пострадавшую спасли прохожие.

Владелица сгоревшего дома в Екатеринбурге заявила об угрозах
Узнать подробнее
Читайте также:
Продолжаются поиски пропавшего юноши с ДЦП в КрасноуфимскеДевушка напала на молодого человека в ЕкатеринбургеРодители пропавшего юноши с ДЦП в Свердловской области заявили о возможном похищении
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ЧП#Продажа#Угрозы#Молодой человек#Духи#18+#Екатеринбург#Инцидент#Неизвестный
Подпишитесь
Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Уральская. Парк имени А. П. Бондина
Вчера, 18:01
В Екатеринбурге выписали пожилого мужчину, который провел под завалами 17 часов
Сегодня, 06:45
В Нижнем Тагиле задержали автоинструктора из Верхней Салды за пьяное вождение
Сегодня, 10:14
В Екатеринбурге сотрудники ГАИ задержали водителя с долгом в 600 тысяч
Сегодня, 09:46
Новый военком Нижнего Тагила приступил к обязанностям с 1 августа
Сегодня, 09:42
Резкое похолодание ожидается в Свердловской области
Сегодня, 10:13