Мигранта с наркотиками задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Операцию по задержанию мигранта провели пограничники Челябинского ФСБ, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Житель Таджикистана по имени Алишерзода въехал в Россию законно. Однако деньги он собирался зарабатывать не только на стройке. Мужчина снял гараж на улице Автомагистральной и хранил там наркотики — оперативники обнаружили их при обыске.
Изъятые свёртки отправлены на экспертизу. Также обыск прошёл в квартире мигранта, однако там запрещённых веществ не было.
Подозреваемый задержан, возбуждено два уголовных дела.
Ранее в Екатеринбурге поймали мигранта, который приставал к маленьким девочкам на остановке.