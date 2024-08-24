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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Силовики поймали в Екатеринбурге мигранта-наркоторговца

Мигранта с наркотиками задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге

24 августа 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney

Силовики поймали в Екатеринбурге мигранта-наркоторговца

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» по подозрению в хранении наркотиков задержан уроженец Таджикистана.

Операцию по задержанию мигранта провели пограничники Челябинского ФСБ, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Житель Таджикистана по имени Алишерзода въехал в Россию законно. Однако деньги он собирался зарабатывать не только на стройке. Мужчина снял гараж на улице Автомагистральной и хранил там наркотики — оперативники обнаружили их при обыске.

Изъятые свёртки отправлены на экспертизу. Также обыск прошёл в квартире мигранта, однако там запрещённых веществ не было.

Подозреваемый задержан, возбуждено два уголовных дела.

Ранее в Екатеринбурге поймали мигранта, который приставал к маленьким девочкам на остановке.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Уголовное дело#ФСБ#Мигранты#Наркотики#Челябинская область#Трудовые мигранты#18+#Екатеринбург
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