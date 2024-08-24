В яслях Екатеринбурга в пять раз увеличили число мест для самых маленьких

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В прошлом году для малышей было всего 226 мест, в этом — 1 122, поделились статистикой в администрации Екатеринбурга.
Создать дополнительные места для самых маленьких получилось после перераспределения свободных помещений. Некоторые группы освободились, так как в этом году уменьшилось количество средних и старших дошкольников в возрасте от трех до семи лет.
В Камышлове цокольный этаж детского сада решили переоборудовать под укрытие.