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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:51

Число мест в яслях Екатеринбурга увеличено в пять раз

В яслях Екатеринбурга в пять раз увеличили число мест для самых маленьких

24 августа 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney

Число мест в яслях Екатеринбурга увеличено в пять раз

В дошкольных учреждениях Екатеринбурга осенью 2024 года существенно вырастет число мест для малышей в возрасте от года до полутора лет.

В прошлом году для малышей было всего 226 мест, в этом — 1 122, поделились статистикой в администрации Екатеринбурга.

Создать дополнительные места для самых маленьких получилось после перераспределения свободных помещений. Некоторые группы освободились, так как в этом году уменьшилось количество средних и старших дошкольников в возрасте от трех до семи лет.

В Камышлове цокольный этаж детского сада решили переоборудовать под укрытие.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Ясли#Дошкольное образование#Места#Екатеринбург
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