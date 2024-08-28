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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Судьи отказываются браться за дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга

Судьи отказываются браться за дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга

28 августа 2024, 13:24
Фото: Изображение Midjourney
Судьи заявляют самоотвод по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга.

Защитник бывшего вице-мэра Виктора Контеева не может добиться судебного заседания уже второй раз. Судьи заявляют о самоотводе, пишет URA.RU.

Адвокат Контеева отметил, что такой случай в его практике уникальный. Уже четыре судьи отказались браться за его дело с декабря 2023 года.

Напомним, что Виктор Контеев обвиняется в мошенничестве и убийстве. В 2023 году его приговорили к 21 году тюрьмы.

25 августа сообщалось, что мэра Полевского будут судить за нарушение антимонопольного законодательства.

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