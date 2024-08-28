Судьи отказываются браться за дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Защитник бывшего вице-мэра Виктора Контеева не может добиться судебного заседания уже второй раз. Судьи заявляют о самоотводе, пишет URA.RU.
Адвокат Контеева отметил, что такой случай в его практике уникальный. Уже четыре судьи отказались браться за его дело с декабря 2023 года.
Напомним, что Виктор Контеев обвиняется в мошенничестве и убийстве. В 2023 году его приговорили к 21 году тюрьмы.
25 августа сообщалось, что мэра Полевского будут судить за нарушение антимонопольного законодательства.