В Нижнем Тагиле пройдут «Большие семейные выходные»

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Жителей Нижнего Тагила будут ждать на различных площадках. Например, в Музее изобразительных искусств пройдет фестиваль «Искусство — детям», подрастающих тагильчан научат создавать различные подделки.
В Центральной библиотеке будут учить, как правильно генерировать картины с помощью нейросети. А еще познакомят с творчеством известного автора.
Кроме интеллектуальных развлечений, тагильчанам будут доступны и спортивные мероприятия. В спортшколах города пройдут дни открытых дверей, мастер-классы и соревнования.
Напомним, что в Нижнем Тагиле школьные линейки на 2 сентября пройдут без родителей.