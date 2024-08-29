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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

В Нижнем Тагиле пройдут «Большие семейные выходные»

В Нижнем Тагиле пройдут «Большие семейные выходные»

29 августа 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле 31 августа и 1 сентября пройдут «Большие семейные выходные». Посетителей ждет интересная и объемная программа.

Жителей Нижнего Тагила будут ждать на различных площадках. Например, в Музее изобразительных искусств пройдет фестиваль «Искусство — детям», подрастающих тагильчан научат создавать различные подделки.

В Центральной библиотеке будут учить, как правильно генерировать картины с помощью нейросети. А еще познакомят с творчеством известного автора.

Кроме интеллектуальных развлечений, тагильчанам будут доступны и спортивные мероприятия. В спортшколах города пройдут дни открытых дверей, мастер-классы и соревнования.

Напомним, что в Нижнем Тагиле школьные линейки на 2 сентября пройдут без родителей.

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В Нижнем Тагиле школьные линейки пройдут без родителей
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