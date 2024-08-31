В Екатеринбурге мужчина со знатными родственниками устроил драку, но стал потерпевшим

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В Екатеринбурге на улице Радищева, 17, произошла драка двух водителей. Один из них — Андрей Сухановский — не мог припарковаться. В этом он обвинил Эдуарда Курманова, после чего между ними началась потасовка, сообщает «КП-Екатеринбург».
В итоге после драки оба сняли побои и написали заявление в полицию. Судя по записи с камер видеонаблюдения, первым ударил именно Сухановский, однако суд посчитал его потерпевшим. На Эдуарда завели уголовное дело.
Сам Андрей не понимает, как у Эдуарда могли появиться ушибы и ссадины, он полностью отрицает свою вину. После суда Эдуард подал апелляцию, однако ее отклонил, по его словам, на суде его никто не слушал.
Прокуратура уже начала проверку и даже выявила нарушения в расследовании. В ближайшее время пройдет заседание в Свердловском областном суде.
Напомним, что в Верхней Пышме посадили наркокурьера, которого сильно избили.