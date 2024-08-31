В Екатеринбурге мужчина со знатными родственниками устроил драку, но стал потерпевшим

В Екатеринбурге на улице Радищева, 17, произошла драка двух водителей. Один из них — Андрей Сухановский — не мог припарковаться. В этом он обвинил Эдуарда Курманова, после чего между ними началась потасовка, сообщает «КП-Екатеринбург».