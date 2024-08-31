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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

В Екатеринбурге зять главы крупной корпорации устроил драку

В Екатеринбурге мужчина со знатными родственниками устроил драку, но стал потерпевшим

31 августа 2024, 07:27
Фото: 1MI

В Екатеринбурге зять главы крупной корпорации устроил драку

В Екатеринбурге Андрей Сухановский, зять главы «Маяка», устроил драку, но вдруг стал потерпевшим.

В Екатеринбурге на улице Радищева, 17, произошла драка двух водителей. Один из них — Андрей Сухановский — не мог припарковаться. В этом он обвинил Эдуарда Курманова, после чего между ними началась потасовка, сообщает «КП-Екатеринбург».

В итоге после драки оба сняли побои и написали заявление в полицию. Судя по записи с камер видеонаблюдения, первым ударил именно Сухановский, однако суд посчитал его потерпевшим. На Эдуарда завели уголовное дело.

Сам Андрей не понимает, как у Эдуарда могли появиться ушибы и ссадины, он полностью отрицает свою вину. После суда Эдуард подал апелляцию, однако ее отклонил, по его словам, на суде его никто не слушал.

Прокуратура уже начала проверку и даже выявила нарушения в расследовании. В ближайшее время пройдет заседание в Свердловском областном суде.

Напомним, что в Верхней Пышме посадили наркокурьера, которого сильно избили.

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