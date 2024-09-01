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Published Сегодня, 10:17

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Полиция проводит проверку после падения вороны малыша в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском ворона упала на голову маленькому мальчику

1 сентября 2024, 10:17
Фото: 1MI

Полиция проводит проверку после падения вороны малыша в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском инициирована проверка по факту падения вороны на маленького ребенка. Фигура птицы свалилась на голову малыша в парке.

Женщины гуляли с детьми 30 августа 2024 года. Девочка четырех лет забралась на фигуру дерева. Там находилась ворона с сыром в клюве. Птица упала и попала в голову малолетнему мальчику. Он проходил мимо и получил травмы. Ребенок был доставлен в медучреждение.

Теперь к расследованию происшествия подключились сотрудники ПДН. Полиция выясняет, кто именно собственник незакрепленной птицы. Затем будет принято решение о мерах реагирования.

Фото: Валерий Горелых

А недавно в Алапаевске мальчик играл на частной стройке и погиб. На него свалилась бетонная плита. Он воспитывался в многодетной семье. Но родители ранее не привлекались к ответственности.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Ребенок#Проверка#Полиция#Парк#Родители#Птицы#18+#Екатеринбург#Кменкс-Уральский
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