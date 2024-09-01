В Каменске-Уральском ворона упала на голову маленькому мальчику

Женщины гуляли с детьми 30 августа 2024 года. Девочка четырех лет забралась на фигуру дерева. Там находилась ворона с сыром в клюве. Птица упала и попала в голову малолетнему мальчику. Он проходил мимо и получил травмы. Ребенок был доставлен в медучреждение.