В Каменске-Уральском ворона упала на голову маленькому мальчику

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Женщины гуляли с детьми 30 августа 2024 года. Девочка четырех лет забралась на фигуру дерева. Там находилась ворона с сыром в клюве. Птица упала и попала в голову малолетнему мальчику. Он проходил мимо и получил травмы. Ребенок был доставлен в медучреждение.
Теперь к расследованию происшествия подключились сотрудники ПДН. Полиция выясняет, кто именно собственник незакрепленной птицы. Затем будет принято решение о мерах реагирования.
А недавно в Алапаевске мальчик играл на частной стройке и погиб. На него свалилась бетонная плита. Он воспитывался в многодетной семье. Но родители ранее не привлекались к ответственности.