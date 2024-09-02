Детей эвакуировали во время линейки в школе в Арамиле

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Эвакуация произошла из-за бесхозной коробки, которую заметили сотрудники школы. Также пришлось вызвать специалистов, пишет «КП-Екатеринбург».
Вскоре приехавшие саперы осмотрели помещения. Известно, что в ближайшее время учеников пустят на территорию учебного учреждения. При этом нет информации, будут ли продолжаться праздничные мероприятия.
Напомним, в августе 2024 года в Нижнем Тагиле прошла эвакуация на центральном рынке из-за ложного сообщения о минировании.