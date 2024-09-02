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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Детей эвакуировали во время линейки в школе в Арамиле

Детей эвакуировали во время линейки в школе в Арамиле

2 сентября 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney
В Арамиле эвакуировали школьников во время праздничной линейки 2 сентября 2024 года.

Эвакуация произошла из-за бесхозной коробки, которую заметили сотрудники школы. Также пришлось вызвать специалистов, пишет «КП-Екатеринбург».

Вскоре приехавшие саперы осмотрели помещения. Известно, что в ближайшее время учеников пустят на территорию учебного учреждения. При этом нет информации, будут ли продолжаться праздничные мероприятия.

Напомним, в августе 2024 года в Нижнем Тагиле прошла эвакуация на центральном рынке из-за ложного сообщения о минировании.

В Нижнем Тагиле эвакуировали посетителей и сотрудников автовокзала
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#Школа#Эвакуация#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Линейка
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