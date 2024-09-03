ВИЧ-угроза: в Нижнем Тагиле мужчина утаил от партнерши свой диагноз

Теперь, по словам женщины, она вынуждена жить в ожидании чего-то ужасного. Первые результаты анализов были отрицательны, но точно станет ясно, заразил он ее или нет, лишь через шесть месяцев. При этом сам мужчина продолжает спать с другими женщинами, не сообщая о своем диагнозе, уверяет собеседница. По словам тагильчанки, его совершенно не останавливает тот факт, что это уголовное преступление.