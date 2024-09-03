ВИЧ-угроза: в Нижнем Тагиле мужчина утаил от партнерши свой диагноз

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Когда мужчина узнал о диагнозе, по ее словам, он ничего не рассказал своей партнерше. Лишь спустя месяц поставил ее в известность, к тому моменту они уже неоднократно спали. Пара занималась сексом с использованием контрацептивов, пояснила женщина, но риски все равно остаются.
Теперь, по словам женщины, она вынуждена жить в ожидании чего-то ужасного. Первые результаты анализов были отрицательны, но точно станет ясно, заразил он ее или нет, лишь через шесть месяцев. При этом сам мужчина продолжает спать с другими женщинами, не сообщая о своем диагнозе, уверяет собеседница. По словам тагильчанки, его совершенно не останавливает тот факт, что это уголовное преступление.
Я хочу предостеречь женщин, чтобы другие были осторожны. Этот уже и с семьей моей познакомиться успел. Планы были. А теперь, возможно, меня заразил, еще ходит дальше и спит со всеми подряд, ни слова не говоря о своем диагнозе, — рассказала журналисту TagilCity.ru обманутая тагильчанка.
К сожалению, такие случаи не редкость. Так, например, осенью 2023 года стало известно, что юноша 23 лет заразил ВИЧ-инфекцией 17-летнюю девушку, инцидент произошел в Нижнем Тагиле. Молодой человек знал о своем диагнозе и скрыл от нее эту не самую лишнюю информацию. Более того юноша не использовал презерватив.
ВИЧ — заболевание, которое при правильном лечении и наблюдении не влияет на продолжительность жизни. Чтобы контролировать вирус, нужно регулярно принимать антиретровирусную терапию, которую назначает врач. Важно не пропускать приём препаратов, так как это может привести к развитию устойчивости вируса к лекарству.
Людям с ВИЧ необходимо следить за своим здоровьем, правильно питаться, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек. Необходимо сообщать врачу о любых изменениях в самочувствии, чтобы вовремя выявить и начать лечение сопутствующих заболеваний.
Сейчас ВИЧ вполне успешно контролируются, доктора назначают лечения и необходимые лекарства, которые к слову распространяются совершенно бесплатно. Главное понимать, что ВИЧ не приговор, жить с ним можно.