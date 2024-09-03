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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Тагильчанка узнала о диагнозе ВИЧ у своего парня через месяц после интима

ВИЧ-угроза: в Нижнем Тагиле мужчина утаил от партнерши свой диагноз

3 сентября 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney

Тагильчанка узнала о диагнозе ВИЧ у своего парня через месяц после интима

В Нижнем Тагиле мужчина сознательно скрыл от своей секусуальной партнерши диагноз ВИЧ. 47-летняя тагильчанка общалась с 49-летним мужчиной на протяжении полутора лет.

Когда мужчина узнал о диагнозе, по ее словам, он ничего не рассказал своей партнерше. Лишь спустя месяц поставил ее в известность, к тому моменту они уже неоднократно спали. Пара занималась сексом с использованием контрацептивов, пояснила женщина, но риски все равно остаются.

Теперь, по словам женщины, она вынуждена жить в ожидании чего-то ужасного. Первые результаты анализов были отрицательны, но точно станет ясно, заразил он ее или нет, лишь через шесть месяцев. При этом сам мужчина продолжает спать с другими женщинами, не сообщая о своем диагнозе, уверяет собеседница. По словам тагильчанки, его совершенно не останавливает тот факт, что это уголовное преступление.

Я хочу предостеречь женщин, чтобы другие были осторожны. Этот уже и с семьей моей познакомиться успел. Планы были. А теперь, возможно, меня заразил, еще ходит дальше и спит со всеми подряд, ни слова не говоря о своем диагнозе, — рассказала журналисту TagilCity.ru обманутая тагильчанка.
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Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией

  • Заведомое поставление другого лица в опасность заражения «ВИЧ-инфекцией» наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
  • Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

К сожалению, такие случаи не редкость. Так, например, осенью 2023 года стало известно, что юноша 23 лет заразил ВИЧ-инфекцией 17-летнюю девушку, инцидент произошел в Нижнем Тагиле. Молодой человек знал о своем диагнозе и скрыл от нее эту не самую лишнюю информацию. Более того юноша не использовал презерватив.

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ВИЧ — заболевание, которое при правильном лечении и наблюдении не влияет на продолжительность жизни. Чтобы контролировать вирус, нужно регулярно принимать антиретровирусную терапию, которую назначает врач. Важно не пропускать приём препаратов, так как это может привести к развитию устойчивости вируса к лекарству.

Людям с ВИЧ необходимо следить за своим здоровьем, правильно питаться, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек. Необходимо сообщать врачу о любых изменениях в самочувствии, чтобы вовремя выявить и начать лечение сопутствующих заболеваний.

Сейчас ВИЧ вполне успешно контролируются, доктора назначают лечения и необходимые лекарства, которые к слову распространяются совершенно бесплатно. Главное понимать, что ВИЧ не приговор, жить с ним можно.

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