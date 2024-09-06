tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Житель Екатеринбурга пытался сжечь жену и ребенка после ссоры

Житель Екатеринбурга пытался сжечь жену и ребенка после ссоры

6 сентября 2024, 05:54
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пьяный мужчина после ссоры с женой устроил поджог в квартире. Инцидент произошел в Академическом районе 5 сентября 2024 года.

Между супругами произошел скандал, в результате которого екатеринбуржец, находившийся в нетрезвом состоянии, поджег в квартире мебель и дверь. При этом он угрожал соседям, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Также он разбил табуретом окно в подъезде и кричал прохожим, что будет стрелять. Местные жители вызвали полицию. Когда правоохранители приехали, дебошир попытался прыснуть в них перцовым баллончиком, однако его задержали.

К месту инцидента приехали сотрудники экстренной службы и устранили возгорание.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина поджег дом экоактивистки. Ранее он ей угрожал из-за того, что она критично отнеслась к его проекту.

Житель Краснотурьинска напал на знакомого во время конфликта
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Екатеринбурга угрожал девочке и ее собакеЖитель Нижнего Тагила на Вагонке бросался на детей с ножомНеизвестный в Ревде пытался поджечь кафе из-за запаха рыбы
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Поджог#Мужчина#Ссора#ЧП#Соседи#Угрозы#18+#Дебошир#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле завершают благоустройство площади перед Машиностроительным техникумом
Вчера, 13:22
В Нижнем Тагиле на две недели закроют движение по улице Черных
Вчера, 14:02
Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле завершат в середине сентября
Вчера, 14:24
В Нижнем Тагиле создают 3D-панораму достопримечательностей города
Вчера, 15:46
Бастрыкин требует проверить больницу Каменска-Уральского из-за отказов в лечении
Вчера, 16:43
Женщину с родимым пятном на лице ищут четвертый день в Арамиле
Сегодня, 03:29