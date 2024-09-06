Житель Екатеринбурга пытался сжечь жену и ребенка после ссоры

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Между супругами произошел скандал, в результате которого екатеринбуржец, находившийся в нетрезвом состоянии, поджег в квартире мебель и дверь. При этом он угрожал соседям, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Также он разбил табуретом окно в подъезде и кричал прохожим, что будет стрелять. Местные жители вызвали полицию. Когда правоохранители приехали, дебошир попытался прыснуть в них перцовым баллончиком, однако его задержали.
К месту инцидента приехали сотрудники экстренной службы и устранили возгорание.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина поджег дом экоактивистки. Ранее он ей угрожал из-за того, что она критично отнеслась к его проекту.