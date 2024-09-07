Смещение грунта: власти Тагила признали серьезные проблемы со зданием детсада №192

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Заместитель мэра Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров в комментарии «Тагил-ТВ» рассказал, что после появления трещин на фасаде здания было решено провести комплексное обследование, которое выявило куда более серьезные проблемы, чем предполагалось.
В администрации заказали геологическую и геодезическую экспертизы, которые обнаружили сильное переувлажнение грунта и его смещение. Эти процессы, вероятно, произошли после крупной коммунальной аварии. Сейчас ведутся необходимые восстановительные работы: проект разработан МБУ «Тагилгражданпроект». Ремонт теплотрассы уже окончен. Также в здании отремонтировали систему водоснабжения. По словам Сурова, полностью ремонт завершится к концу года.
Напомним, что детский сад №192 на Вагонке закрыли в конце января 2024 года, детей перевели в дошкольные учреждения в Алтайском микрорайоне. Родителям тогда объяснили, что в здании необходимо отремонтировать системы канализации и водоснабжения. Однако некоторые тагильчане сомневались, что причина именно в этом — ведь здание было построено всего девять лет назад, в 2015 году. Тогда же некоторые родители обратили внимание на трещины в штукатурке, которые неожиданно появились по периметру фасада.
Открыть сад обещали к 1 сентября 2024 года, однако потом объявили о необходимости капитального ремонта.