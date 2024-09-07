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Заммэра Тагила Суров рассказал о смещении грунта под зданием детского сада №192

Смещение грунта: власти Тагила признали серьезные проблемы со зданием детсада №192

7 сентября 2024, 08:14
Фото: 1MI

Заммэра Тагила Суров рассказал о смещении грунта под зданием детского сада №192

Проблемы детским садом №192 на Вагонке оказались серьезнее, чем было заявлено изначально. Геологические и геодезические экспертизы показали смещение грунта под зданием.

Заместитель мэра Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров в комментарии «Тагил-ТВ» рассказал, что после появления трещин на фасаде здания было решено провести комплексное обследование, которое выявило куда более серьезные проблемы, чем предполагалось.

В администрации заказали геологическую и геодезическую экспертизы, которые обнаружили сильное переувлажнение грунта и его смещение. Эти процессы, вероятно, произошли после крупной коммунальной аварии. Сейчас ведутся необходимые восстановительные работы: проект разработан МБУ «Тагилгражданпроект». Ремонт теплотрассы уже окончен. Также в здании отремонтировали систему водоснабжения. По словам Сурова, полностью ремонт завершится к концу года.

Напомним, что детский сад №192 на Вагонке закрыли в конце января 2024 года, детей перевели в дошкольные учреждения в Алтайском микрорайоне. Родителям тогда объяснили, что в здании необходимо отремонтировать системы канализации и водоснабжения. Однако некоторые тагильчане сомневались, что причина именно в этом — ведь здание было построено всего девять лет назад, в 2015 году. Тогда же некоторые родители обратили внимание на трещины в штукатурке, которые неожиданно появились по периметру фасада.

Открыть сад обещали к 1 сентября 2024 года, однако потом объявили о необходимости капитального ремонта.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Администрация#Ремонт#Теплосети#Здание#Дошкольное образование#Грунт#Екатеринбург#Детский сад
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