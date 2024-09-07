Смещение грунта: власти Тагила признали серьезные проблемы со зданием детсада №192

Напомним, что детский сад №192 на Вагонке закрыли в конце января 2024 года, детей перевели в дошкольные учреждения в Алтайском микрорайоне. Родителям тогда объяснили, что в здании необходимо отремонтировать системы канализации и водоснабжения. Однако некоторые тагильчане сомневались, что причина именно в этом — ведь здание было построено всего девять лет назад, в 2015 году. Тогда же некоторые родители обратили внимание на трещины в штукатурке, которые неожиданно появились по периметру фасада.