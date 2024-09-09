Назван виновный во вспышке пневмонии в детском лагере в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Так, по итогам исследования выяснилось, что возбудители пневмонии — пневмококк и микоплазма. Источником заражения является ребенок, который приехал в лагерь в момент инкубационного периода, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Болезнь распространилась по лагерю из-за того, что болезнь была определена не сразу, а также изоляция ребенка с симптомами ОРВИ. Сейчас идет наблюдение за детьми, которые были в контакте с заболевшими.
Напомним, в лагере 10 школьников стал жаловаться на плохое самочувствие. Вскоре им по результатам флюорографии диагностировали пневмонию. В СК начали проверку.