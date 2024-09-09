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Назван виновный во вспышке пневмонии в детском лагере в Каменске-Уральском

Назван виновный во вспышке пневмонии в детском лагере в Каменске-Уральском

9 сентября 2024, 03:14
Фото: 1MI
В Свердловской области сотрудники Роспотребнадзора продолжают вести проверку после массового заболевания детей, которые отдыхали в лагере Каменска-Уральского «Красная горка».

Так, по итогам исследования выяснилось, что возбудители пневмонии — пневмококк и микоплазма. Источником заражения является ребенок, который приехал в лагерь в момент инкубационного периода, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Болезнь распространилась по лагерю из-за того, что болезнь была определена не сразу, а также изоляция ребенка с симптомами ОРВИ. Сейчас идет наблюдение за детьми, которые были в контакте с заболевшими.

Напомним, в лагере 10 школьников стал жаловаться на плохое самочувствие. Вскоре им по результатам флюорографии диагностировали пневмонию. В СК начали проверку.

В Каменске-Уральском СК РФ начал проверку после массового заражения детей пневмонией
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Дети#Болезнь#Роспотребнадзор#Заболевание#ЧП#Заражение#Пневмония#18+#Екатеринбург#Инцидент
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