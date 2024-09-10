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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Главу Свердловского отдела СКР Прикамья зарубили топором в Перми

Задержан подозреваемый в убийстве главы Свердловского отдела СКР Прикамья

10 сентября 2024, 06:23
Фото: 1MI

Главу Свердловского отдела СКР Прикамья зарубили топором в Перми

В Перми нашли убитым руководителя Свердловского отдела СКР Прикамья Евгения Середкина. Происшествие случилось 9 сентября 2024 года.

По предварительной версии, смерть Середкина наступила из-за ударов топоров. Его тело нашли ночью 10 сентября, пишет Properm.ru.

Подозреваемый в убийстве вскоре был задержан. Он дал признательные показания полицейским. Известно, что преступление случилось из-за бытовой ссоры.

Главой следственного отдела Середкин стал в 2023 году.

Напомним, в Асбесте местный житель избил своего знакомого, который не хотел уходить из его дома. В результате потерпевший скончался.

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