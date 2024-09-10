Задержан подозреваемый в убийстве главы Свердловского отдела СКР Прикамья

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
По предварительной версии, смерть Середкина наступила из-за ударов топоров. Его тело нашли ночью 10 сентября, пишет Properm.ru.
Подозреваемый в убийстве вскоре был задержан. Он дал признательные показания полицейским. Известно, что преступление случилось из-за бытовой ссоры.
Главой следственного отдела Середкин стал в 2023 году.
Напомним, в Асбесте местный житель избил своего знакомого, который не хотел уходить из его дома. В результате потерпевший скончался.