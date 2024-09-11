Экс-чиновника в Свердловской области оставили под домашним арестом

Posted 11 сентября, 07:10
Published 11 сентября, 07:10
Modified 11 сентября, 07:12
Updated 11 сентября, 07:12
Мера пресечения будет действовать до 31 октября 2024 года. Защитник экс-чиновника обжаловал судебное постановление в облсуде, требуя смягчения меры пресечения. При этом требование не было удовлетворено, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Напомним, Старков обвиняется в том, что он брал в качестве взяток большие денежные суммы — предположительно, их размер составлял несколько миллионов рублей. Его задержали в зоне СВО и посадили под домашний арест.