tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 11 сентября, 07:10

Published 11 сентября, 07:10

Modified 11 сентября, 07:12

Updated 11 сентября, 07:12

Экс-чиновника в Свердловской области оставили под домашним арестом

Экс-чиновника в Свердловской области оставили под домашним арестом

11 сентября 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney
Свердловский экс-чиновник Василий Старков, обвиняемый во взяточничестве, останется под домашним арестом до конца октября 2024 года.

Мера пресечения будет действовать до 31 октября 2024 года. Защитник экс-чиновника обжаловал судебное постановление в облсуде, требуя смягчения меры пресечения. При этом требование не было удовлетворено, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Напомним, Старков обвиняется в том, что он брал в качестве взяток большие денежные суммы — предположительно, их размер составлял несколько миллионов рублей. Его задержали в зоне СВО и посадили под домашний арест.

Обвиняемым в нападении на студента в Екатеринбурге продлили арест на два месяца
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле врач осужден на 4 года за подделку больничныхВ Нижнем Тагиле уволенный сотрудник ГАИ судится с начальствомТагильчане заступились за обвиняемых по делу о взрыве дома на Сибирской
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Чиновник#Домашний арест#Екатеринбург#Обвиняемый#Мера пресечения#Взятки#Облсуд
Подпишитесь
Популярное