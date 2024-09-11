Мигранты в Екатеринбурге устроили массовую драку возле «Таганского ряда»

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
По словам очевидцев, причина, из-за которой произошла драка, неизвестна, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екб».
Сообщений о случившейся потасовке в полицию не поступало. После появившейся информации в правоохранительных органах начали проверку, рассказали Ура.ру в полиции Екатеринбурга.
Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге пятеро человек устроили драку, которая закончилась ножевым ранением одного из них.