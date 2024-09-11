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Published Сегодня, 03:49

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Updated Сегодня, 03:51

Мигранты в Екатеринбурге устроили массовую драку возле «Таганского ряда»

Мигранты в Екатеринбурге устроили массовую драку возле «Таганского ряда»

11 сентября 2024, 03:49
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге компания мигрантов устроила между собой потасовку около «Таганского ряда». Инцидент произошел 10 сентября 2024 года.

По словам очевидцев, причина, из-за которой произошла драка, неизвестна, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екб».

Сообщений о случившейся потасовке в полицию не поступало. После появившейся информации в правоохранительных органах начали проверку, рассказали Ура.ру в полиции Екатеринбурга.

Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге пятеро человек устроили драку, которая закончилась ножевым ранением одного из них.

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