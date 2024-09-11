В Нижнем Тагиле завершилось расселение жильцов взорвавшегося дома

Одна из пострадавших женщин, Алевтина Афанасьева, поделилась, что смогла найти квартиру поближе к дочери, да еще и в точь-в-точь, как старую. Большинство жителей покупали жилье в том же районе, где и старое, чтобы максимально быстро и комфортно привыкнуть к новым условиям.