В Нижнем Тагиле завершилось расселение жильцов взорвавшегося дома

Posted 11 сентября, 12:16
Published 11 сентября, 12:16
Modified 11 сентября, 12:18
Updated 11 сентября, 12:18
44 семьи уже переехали в новые квартиры, 67 собственников находятся в процессе оформления всех необходимых документов для покупки жилья, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
На расселение всех жителей дома ушло 316 млн рублей. Эти деньги были выделены из резервного фонда области.
Одна из пострадавших женщин, Алевтина Афанасьева, поделилась, что смогла найти квартиру поближе к дочери, да еще и в точь-в-точь, как старую. Большинство жителей покупали жилье в том же районе, где и старое, чтобы максимально быстро и комфортно привыкнуть к новым условиям.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил всех неравнодушных горожан, которые помогали пострадавшим в первое время.
Напомним, трагедия произошла 1 августа. Из-за взрыва газа часть пятиэтажного дома рухнула, как карточный домик. Погибло 11 человек.