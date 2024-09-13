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Posted 13 сентября, 10:46

Published 13 сентября, 10:46

Modified 13 сентября, 10:48

Updated 13 сентября, 10:48

Два жителя Режа были задержаны на поле с коноплей

Два жителя Режа были задержаны на поле с коноплей

13 сентября 2024, 10:46
Фото: 1MI
В Реже сотрудники полиции ликвидировали плантацию конопли после задержания двух местных жителей.

Во время профилактического мероприятия сотрудники ведомства задержали двух мужчин на поле с коноплей. Они подозреваются в распространении наркотиков. Во время досмотра были обнаружены вещдоки, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

По словам горожан, они собирали растение для личного использования. Известно, что плантация росла на заброшенной ферме. В отношении свердловчан возбудили уголовное дело, а поле было уничтожено.

Напомним, в Нижнем Тагиле задержали двух местных жителей, подозреваемых в торговле запрещенными веществами.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Наркотики#ЧП#Конопля#18+#Екатеринбург#Инцидент#Распространение
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