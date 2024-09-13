Два жителя Режа были задержаны на поле с коноплей

Во время профилактического мероприятия сотрудники ведомства задержали двух мужчин на поле с коноплей. Они подозреваются в распространении наркотиков. Во время досмотра были обнаружены вещдоки, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.