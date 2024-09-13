Два жителя Режа были задержаны на поле с коноплей

Posted 13 сентября, 10:46
Published 13 сентября, 10:46
Modified 13 сентября, 10:48
Updated 13 сентября, 10:48
Во время профилактического мероприятия сотрудники ведомства задержали двух мужчин на поле с коноплей. Они подозреваются в распространении наркотиков. Во время досмотра были обнаружены вещдоки, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
По словам горожан, они собирали растение для личного использования. Известно, что плантация росла на заброшенной ферме. В отношении свердловчан возбудили уголовное дело, а поле было уничтожено.
Напомним, в Нижнем Тагиле задержали двух местных жителей, подозреваемых в торговле запрещенными веществами.