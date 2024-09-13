Жители Екатеринбурга заметили на улице обнаженного мужчину

Posted 13 сентября, 03:45
Published 13 сентября, 03:45
Modified 13 сентября, 03:47
Updated 13 сентября, 03:47
Почему мужчина оказался на улице без одежды — неизвестно. По словам екатеринбуржцев, они не стали к нему подходить, так как сочли его опасным, пишет Ура.ру.
Также очевидцы не сообщили об увиденном полиции, так как незнакомец куда-то уходил.
Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге местные жители рассказали об эксгибиционисте, который пугал прохожих. Через некоторое время его задержали правоохранители.