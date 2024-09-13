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Posted 13 сентября, 03:45

Published 13 сентября, 03:45

Modified 13 сентября, 03:47

Updated 13 сентября, 03:47

Жители Екатеринбурга заметили на улице обнаженного мужчину

Жители Екатеринбурга заметили на улице обнаженного мужчину

13 сентября 2024, 03:45
Фото: 1MI
В Екатеринбурге прохожие обратили внимание на обнаженного мужчину, который шел по улице. Инцидент случился на улице Маршала Жукова ночью 12 сентября 2024 года.

Почему мужчина оказался на улице без одежды — неизвестно. По словам екатеринбуржцев, они не стали к нему подходить, так как сочли его опасным, пишет Ура.ру.

Также очевидцы не сообщили об увиденном полиции, так как незнакомец куда-то уходил.

Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге местные жители рассказали об эксгибиционисте, который пугал прохожих. Через некоторое время его задержали правоохранители.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Мужчина#ЧП#Очевидцы#Прохожие#18+#Екатеринбург#Инцидент
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