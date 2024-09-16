Россияне смогут снимать остатки маткапитала

Posted 16 сентября, 09:54
Published 16 сентября, 09:54
Modified 16 сентября, 09:56
Updated 16 сентября, 09:56
Сделать это будет очень просто — нужно обратиться в МФЦ, почту или написать заявление на «Госуслугах», и если сумма остатка по маткапиталу равна или меньше 10 тысяч, то эти деньги зачислят на банковскую карту, пишет URA.RU.
Люди, которые имеют право на эту выплату, получат уведомление от сервиса «Госуслуг».
Сумма, которую можно будет снять, будет расти со временем. Ее размер зависит от прожиточного минимума.
Напомним, что в Свердловской области продлили программу регионального маткапитала, который позволяет жителям региона получить надбавку к общей сумме выплаты.