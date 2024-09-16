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Posted 16 сентября, 04:47

Published 16 сентября, 04:47

Modified 16 сентября, 04:49

Updated 16 сентября, 04:49

В Свердловской области ожидаются заморозки до -5 градусов

В Свердловской области ожидаются заморозки до -5 градусов

16 сентября 2024, 04:47
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области ночная температура будет опускаться ниже нуля градусов с 16 по 19 сентября 2024 года.

На текущей неделе возможна небольшая облачность, осадков не ожидается. В утреннее время местами опустится туман, рассказала уральский синоптик Галина Шепоренко.

Заморозки ожидаются ночью 16 и 17 сентября. При этом в дневное время сохранится тепло на уровне +20 градусов. Ближе к выходным прогнозируются осадки.

Напомним, 12 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле местные жители заметили густой туман, опустившийся на город. Из-за него ухудшилась видимость.

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