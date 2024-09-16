В Свердловской области ожидаются заморозки до -5 градусов

Posted 16 сентября, 04:47
Published 16 сентября, 04:47
Modified 16 сентября, 04:49
Updated 16 сентября, 04:49
На текущей неделе возможна небольшая облачность, осадков не ожидается. В утреннее время местами опустится туман, рассказала уральский синоптик Галина Шепоренко.
Заморозки ожидаются ночью 16 и 17 сентября. При этом в дневное время сохранится тепло на уровне +20 градусов. Ближе к выходным прогнозируются осадки.
Напомним, 12 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле местные жители заметили густой туман, опустившийся на город. Из-за него ухудшилась видимость.