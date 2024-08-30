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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Заморозки ниже нуля придут в Свердловскую область

Заморозки ниже нуля придут в Свердловскую область

30 августа 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области прогнозируется похолодание ниже нуля ночью 31 августа 2024 года.

В некоторых районах уральского региона может стать холоднее до -2 градусов. Так, заморозки возможны в Ивделе, а также в горных местностях, рассказали в УГМС.

Днем 31 августа станет теплее: температура поднимется до +17 градусов. Местами могут пройти осадки. 1 сентября днем станет тепло до +21, в Екатеринбурге термометры будут на отметке +18 градусов.

Во второй день осени в регионе будет облачность, в некоторых районах возможны осадки. Днем станет тепло: до +24 градусов.

Напомним, 29 августа 2024 года в Свердловской области прогнозировались обильные дожди и град.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Осадки#Температура воздуха#Погода#Похолодание#Прогноз погоды#Заморозки#Окружающая среда#Природа#УГМС#Осень#Екатеринбург
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