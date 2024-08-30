Заморозки ниже нуля придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В некоторых районах уральского региона может стать холоднее до -2 градусов. Так, заморозки возможны в Ивделе, а также в горных местностях, рассказали в УГМС.
Днем 31 августа станет теплее: температура поднимется до +17 градусов. Местами могут пройти осадки. 1 сентября днем станет тепло до +21, в Екатеринбурге термометры будут на отметке +18 градусов.
Во второй день осени в регионе будет облачность, в некоторых районах возможны осадки. Днем станет тепло: до +24 градусов.
Напомним, 29 августа 2024 года в Свердловской области прогнозировались обильные дожди и град.