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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В Свердловскую область придет летнее тепло до +25 градусов

В Свердловскую область придет летнее тепло до +25 градусов

25 августа 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области ожидается потепление в начале грядущей недели 26–28 августа 2024 года.

Ночью будет сохраняться прохлада, а днем температура может превысить норму на 2-3 градуса. Так, 26 августа будет облачно с прояснениями без осадков. Температура днем прогнозируется до +25 градусов, а ночью +7… +12 градусов, рассказали в УГМС.

При этом направление ветра будет западным с порывами до семи метров. В Екатеринбурге осадки маловероятны, температура днем повысится до +23 градусов.

Напомним, сентябрь в 2024 году в Свердловской области прогнозируется теплым — в среднем температура будет достигать +16 градусов. Также возможны осадки, но их будет не очень много.

Заморозки ожидаются в Екатеринбурге в конце недели
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Потепление#Температура#Осадки#Погода#Прогноз погоды#Лето#Окружающая среда#Природа#УГМС#Тепло#Екатеринбург
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