В Свердловскую область придет летнее тепло до +25 градусов

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Ночью будет сохраняться прохлада, а днем температура может превысить норму на 2-3 градуса. Так, 26 августа будет облачно с прояснениями без осадков. Температура днем прогнозируется до +25 градусов, а ночью +7… +12 градусов, рассказали в УГМС.
При этом направление ветра будет западным с порывами до семи метров. В Екатеринбурге осадки маловероятны, температура днем повысится до +23 градусов.
Напомним, сентябрь в 2024 году в Свердловской области прогнозируется теплым — в среднем температура будет достигать +16 градусов. Также возможны осадки, но их будет не очень много.