Подростки в Екатеринбурге нападают на бомжей

Posted 17 сентября, 05:18
Published 17 сентября, 05:18
Modified 17 сентября, 05:20
Updated 17 сентября, 05:20
По словам очевидцев, злоумышленники распыляют перцовые баллончики в лицо бездомным, а также бьют их палкой, рассказали в Telegram-канале «Гнилой Екатеринбург».
В полиции Екатеринбурга проверят данную информацию о нападениях, пишет Ура.ру.
Напомним, в Нижнем Тагиле ученики восьмого класса набросились на своего одноклассника и избили его. В полиции и прокуратуре организовали проверку по факту происшествия.