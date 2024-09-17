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Posted 17 сентября, 05:18

Published 17 сентября, 05:18

Modified 17 сентября, 05:20

Updated 17 сентября, 05:20

Подростки в Екатеринбурге нападают на бомжей

Подростки в Екатеринбурге нападают на бомжей

17 сентября 2024, 05:18
Фото: Изображение Midjourney
Компания подростков в Екатеринбурге нападает на бездомных людей в Компрессорном районе.

По словам очевидцев, злоумышленники распыляют перцовые баллончики в лицо бездомным, а также бьют их палкой, рассказали в Telegram-канале «Гнилой Екатеринбург».

В полиции Екатеринбурга проверят данную информацию о нападениях, пишет Ура.ру.

Напомним, в Нижнем Тагиле ученики восьмого класса набросились на своего одноклассника и избили его. В полиции и прокуратуре организовали проверку по факту происшествия.

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