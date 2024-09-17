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Posted 17 сентября, 04:38

Published 17 сентября, 04:38

Modified 17 сентября, 04:40

Updated 17 сентября, 04:40

В Екатеринбург приедет Артемий Лебедев для выступления с лекцией

В Екатеринбург приедет Артемий Лебедев для выступления с лекцией

17 сентября 2024, 04:38
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбург приедет дизайнер и блогер Артемий Лебедев для участия в форуме 100+ TechnoBuild. Его выступление состоится 2 октября 2024 года.

На мероприятии можно будет посмотреть макеты районов и зданий города. Форум состоится в «Екатеринбург-Экспо». Заходить можно бесплатно, при этом для посещения форума нужно заранее зарегистрироваться.

Во время мероприятия Лебедев выступит с лекцией «Развитие малых городов».

Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге должен был состояться концерт американского певца XZibit, выступление которого планировалось совместно с российским коллективом Otyken. Его перенесли на неопределенную дату.

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