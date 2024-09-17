В Екатеринбург приедет Артемий Лебедев для выступления с лекцией

Posted 17 сентября, 04:38
Published 17 сентября, 04:38
Modified 17 сентября, 04:40
Updated 17 сентября, 04:40
На мероприятии можно будет посмотреть макеты районов и зданий города. Форум состоится в «Екатеринбург-Экспо». Заходить можно бесплатно, при этом для посещения форума нужно заранее зарегистрироваться.
Во время мероприятия Лебедев выступит с лекцией «Развитие малых городов».
Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге должен был состояться концерт американского певца XZibit, выступление которого планировалось совместно с российским коллективом Otyken. Его перенесли на неопределенную дату.