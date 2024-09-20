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Posted 20 сентября, 16:24

Published 20 сентября, 16:24

Modified 20 сентября, 16:26

Updated 20 сентября, 16:26

Памятник группе Дятлова открыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге около УрФУ открыли памятник легендарной группе Дятлова

20 сентября 2024, 16:24
Фото: Telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Памятник группе Дятлова открыли в Екатеринбурге

Память группы Дятлова, погибшей при странных обстоятельства в 1959 году, увековечили в граните и мраморе. Мемориал открыли около УрФУ в Екатеринбурге.

Памятник из гранита выполнен в оригинальном стиле: авторы монумента встроили прямо в каменную глыбу лыжи, а цветы посетители будут оставлять в специальной чаше, которая сделана в форме походного рюкзака, пишет Ura.ru.

Имена всех участников экспедиции — всего их было девять человек — высечены на камне. На открытии, которое состоялось в пятницу, 20 сентября, присутствовал Петр Бартоломей, друг Дятлова, который ранее ходил с ним в походы по горам Приполярного Урала. Однако в последнем трагическом походе он не участвовал. После гибели группы Дятлова книгу о них написал Сергей Сонгрин, который также знал ребят лично. Мемориал был установлен по инициативе Бартоломея и Сонгрина.

Напомним, что группа Дятлова погибла при весьма загадочным обстоятельствах в 1959 году. Выдвигались самые разные версии, со временем история обросла сомнительными подробностями, а причиной гибели называли нападение снежного человека, членов племени коренного народа манси, взрыв секретного оружия и даже удар ракеты. Однако в 2019 году прокуратурой было проведено тщательно расследование с применением современных криминалистических методов, которое показало, что причины гибели группы Дятлова не были сверхъестественными. Туристы умерли в результате схода лавины.

Ранее могилу одного из «дятловцев» в Екатеринбурге осквернили вандалы.

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