В Екатеринбурге около УрФУ открыли памятник легендарной группе Дятлова

Имена всех участников экспедиции — всего их было девять человек — высечены на камне. На открытии, которое состоялось в пятницу, 20 сентября, присутствовал Петр Бартоломей, друг Дятлова, который ранее ходил с ним в походы по горам Приполярного Урала. Однако в последнем трагическом походе он не участвовал. После гибели группы Дятлова книгу о них написал Сергей Сонгрин, который также знал ребят лично. Мемориал был установлен по инициативе Бартоломея и Сонгрина.