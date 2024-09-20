В Екатеринбурге около УрФУ открыли памятник легендарной группе Дятлова

Posted 20 сентября, 16:24
Published 20 сентября, 16:24
Modified 20 сентября, 16:26
Updated 20 сентября, 16:26
Памятник из гранита выполнен в оригинальном стиле: авторы монумента встроили прямо в каменную глыбу лыжи, а цветы посетители будут оставлять в специальной чаше, которая сделана в форме походного рюкзака, пишет Ura.ru.
Имена всех участников экспедиции — всего их было девять человек — высечены на камне. На открытии, которое состоялось в пятницу, 20 сентября, присутствовал Петр Бартоломей, друг Дятлова, который ранее ходил с ним в походы по горам Приполярного Урала. Однако в последнем трагическом походе он не участвовал. После гибели группы Дятлова книгу о них написал Сергей Сонгрин, который также знал ребят лично. Мемориал был установлен по инициативе Бартоломея и Сонгрина.
Напомним, что группа Дятлова погибла при весьма загадочным обстоятельствах в 1959 году. Выдвигались самые разные версии, со временем история обросла сомнительными подробностями, а причиной гибели называли нападение снежного человека, членов племени коренного народа манси, взрыв секретного оружия и даже удар ракеты. Однако в 2019 году прокуратурой было проведено тщательно расследование с применением современных криминалистических методов, которое показало, что причины гибели группы Дятлова не были сверхъестественными. Туристы умерли в результате схода лавины.
Ранее могилу одного из «дятловцев» в Екатеринбурге осквернили вандалы.