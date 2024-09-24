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Posted 24 сентября, 04:57

Published 24 сентября, 04:57

Modified 24 сентября, 04:58

Updated 24 сентября, 04:58

Под Екатеринбургом обнаружен кот со стрелой в челюсти

Под Екатеринбургом обнаружен кот со стрелой в челюсти

24 сентября 2024, 04:57
Фото: 1MI
В поселке Сарапулка под Екатеринбургом мужчина нашел раненого кота. Его челюсть была пронзена стрелой от арбалета.

Местный житель принес кота для лечения к ветеринару. Его удалось спасти, сообщается в Telegram-канале «Березовский. Сила_БГО».

По словам ветеринара Эльвины, кота усыпили наркозом. После этого стрелу аккуратно извлекли, разделив ее кусачками. Обошлось без кровотечений. Кота, нашедший его мужчина, забрал с собой. Врачи надеются, что восстановление будет успешным.

Фото: «Березовский. Сила_БГО»

Кто именно сделал это с котом пока неизвестно. Сообщается, что планируется написать заявление в полицию. Жителей Сарапулки призвали быть внимательными.

Напомним, ранее в Екатеринбурге был найден истощенный кот сфинкс. Теперь его выхаживают в Центре реабилитации животных.

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