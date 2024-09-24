Под Екатеринбургом обнаружен кот со стрелой в челюсти

Posted 24 сентября, 04:57
Published 24 сентября, 04:57
Modified 24 сентября, 04:58
Updated 24 сентября, 04:58
По словам ветеринара Эльвины, кота усыпили наркозом. После этого стрелу аккуратно извлекли, разделив ее кусачками. Обошлось без кровотечений. Кота, нашедший его мужчина, забрал с собой. Врачи надеются, что восстановление будет успешным.
Кто именно сделал это с котом пока неизвестно. Сообщается, что планируется написать заявление в полицию. Жителей Сарапулки призвали быть внимательными.
Напомним, ранее в Екатеринбурге был найден истощенный кот сфинкс. Теперь его выхаживают в Центре реабилитации животных.