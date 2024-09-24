Под Екатеринбургом обнаружен кот со стрелой в челюсти

По словам ветеринара Эльвины, кота усыпили наркозом. После этого стрелу аккуратно извлекли, разделив ее кусачками. Обошлось без кровотечений. Кота, нашедший его мужчина, забрал с собой. Врачи надеются, что восстановление будет успешным.