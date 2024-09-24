Запреты не помогают: фуры продолжают разрушать дамбу Среднеуральской ГРЭС

Posted 24 сентября, 16:27
Published 24 сентября, 16:27
Modified 24 сентября, 16:29
Updated 24 сентября, 16:29
О случаях нарушения со стороны недобросовестных водителей сообщают представители генерирующей компании «ЭЛ5-Энерго», владельца объекта, пишет Telegram-канал «заЕКАДье».
Дамба была возведена в 40-е годы ХХ века и не рассчитана на такие сверхнагрузки. Если произойдет обрушение, то под угрозой затопления окажутся обширные территории, включая сам Среднеуральск, Верхнюю Пышму, а также северные окраины Екатеринбурга.
Альтернативный временный маршрут перевозчики считают неудачным и заявляют, что необходимо построить мост-дублер через Исеть. Но пока проект, стоимость которого оценивается в 500 млн рублей, далек от завершения.
Въезд на дамбу для фур был ограничен в начале июня 2024 года.