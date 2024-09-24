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Posted 24 сентября, 16:27

Published 24 сентября, 16:27

Modified 24 сентября, 16:29

Updated 24 сентября, 16:29

По аварийной дамбе Среднеуральской ГРЭС продолжают ездить большегрузы

Запреты не помогают: фуры продолжают разрушать дамбу Среднеуральской ГРЭС

24 сентября 2024, 16:27
Фото: 1MI

По аварийной дамбе Среднеуральской ГРЭС продолжают ездить большегрузы

По аварийной дамбе Среднеуральской ГРЭС то и дело ездят большегрузы. Для них построена объездная дорога, но водители сокращают путь.

О случаях нарушения со стороны недобросовестных водителей сообщают представители генерирующей компании «ЭЛ5-Энерго», владельца объекта, пишет Telegram-канал «заЕКАДье».

Дамба была возведена в 40-е годы ХХ века и не рассчитана на такие сверхнагрузки. Если произойдет обрушение, то под угрозой затопления окажутся обширные территории, включая сам Среднеуральск, Верхнюю Пышму, а также северные окраины Екатеринбурга.

Альтернативный временный маршрут перевозчики считают неудачным и заявляют, что необходимо построить мост-дублер через Исеть. Но пока проект, стоимость которого оценивается в 500 млн рублей, далек от завершения.

Въезд на дамбу для фур был ограничен в начале июня 2024 года.

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