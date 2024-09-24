Запреты не помогают: фуры продолжают разрушать дамбу Среднеуральской ГРЭС

Дамба была возведена в 40-е годы ХХ века и не рассчитана на такие сверхнагрузки. Если произойдет обрушение, то под угрозой затопления окажутся обширные территории, включая сам Среднеуральск, Верхнюю Пышму, а также северные окраины Екатеринбурга.