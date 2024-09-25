Мигрант из Таджикистана погиб от травм после падения на стройплощадке в Верхней Пышме

29-летний мужчина работал на стройплощадке в Верхней Пышме. 3 августа он сорвался и рухнул в 6-метровый проем. Врачи долгое время пытались спасти ему жизнь, но 24 сентября он все же умер, сообщила региональная трудовая инспекция.