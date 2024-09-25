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Posted 25 сентября, 16:39

Published 25 сентября, 16:39

Modified 25 сентября, 16:41

Updated 25 сентября, 16:41

На стройке в Верхней Пышме упал и разбился мигрант из Таджикистана

Мигрант из Таджикистана погиб от травм после падения на стройплощадке в Верхней Пышме

25 сентября 2024, 16:39
Фото: Изображение Midjourney

На стройке в Верхней Пышме упал и разбился мигрант из Таджикистана

Рабочий из Таджикистана упал с 6-метровой высоты и разбился на стройке в Верхней Пышме. Врачи больше месяца боролись за его жизнь.

29-летний мужчина работал на стройплощадке в Верхней Пышме. 3 августа он сорвался и рухнул в 6-метровый проем. Врачи долгое время пытались спасти ему жизнь, но 24 сентября он все же умер, сообщила региональная трудовая инспекция.

Известно, что мигрант работал в России легально, трудоустройство было официальным, но взносы в Соцфонд работодатель за него не платил, поэтому теперь семья погибшего не сможет получить страховку за его смерть.

23 сентября в Екатеринбурге погиб еще один приезжий из Таджикистана. Мужчину снесло с 11 этажа строящегося дома на улице Металлургов.

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#Лидия Шиманаева#Происшествия#Гибель#Верхняя Пышма#Травмы#Стройка#Трудовые мигранты#18+#Екатеринбург
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