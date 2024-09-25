Мигрант из Таджикистана погиб от травм после падения на стройплощадке в Верхней Пышме

Posted 25 сентября, 16:39
Published 25 сентября, 16:39
Modified 25 сентября, 16:41
Updated 25 сентября, 16:41
29-летний мужчина работал на стройплощадке в Верхней Пышме. 3 августа он сорвался и рухнул в 6-метровый проем. Врачи долгое время пытались спасти ему жизнь, но 24 сентября он все же умер, сообщила региональная трудовая инспекция.
Известно, что мигрант работал в России легально, трудоустройство было официальным, но взносы в Соцфонд работодатель за него не платил, поэтому теперь семья погибшего не сможет получить страховку за его смерть.
23 сентября в Екатеринбурге погиб еще один приезжий из Таджикистана. Мужчину снесло с 11 этажа строящегося дома на улице Металлургов.