Школьник в Екатеринбурге ударил учительницу тетрадью по лицу

Posted 25 сентября, 03:19
Published 25 сентября, 03:19
Modified 25 сентября, 03:21
Updated 25 сентября, 03:21
Подросток во время урока ел шаурму. Часть еды оказалась разбросанной по полу и педагог сделала ему замечание, рассказали в Telegram-канале «Бандитский Екатеринбург».
В ответ на замечание ученик стал нецензурно ругаться, а также ударил женщину по лицу тетрадью.
Напомним, 16 сентября 2024 года в Челябинске подросток напал с молотком и ножом на одноклассников и учительницу. Одну девочку увезли в медучреждение. Известно, что у школьника ранее имелись проблемы с психикой.