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Posted 25 сентября, 03:19

Published 25 сентября, 03:19

Modified 25 сентября, 03:21

Updated 25 сентября, 03:21

Школьник в Екатеринбурге ударил учительницу тетрадью по лицу

Школьник в Екатеринбурге ударил учительницу тетрадью по лицу

25 сентября 2024, 03:19
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге школьник ударил учительницу по лицу тетрадью. Инцидент произошел во время урока.

Подросток во время урока ел шаурму. Часть еды оказалась разбросанной по полу и педагог сделала ему замечание, рассказали в Telegram-канале «Бандитский Екатеринбург».

В ответ на замечание ученик стал нецензурно ругаться, а также ударил женщину по лицу тетрадью.

Напомним, 16 сентября 2024 года в Челябинске подросток напал с молотком и ножом на одноклассников и учительницу. Одну девочку увезли в медучреждение. Известно, что у школьника ранее имелись проблемы с психикой.

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