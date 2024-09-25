Стригла под мальчика и била: в Екатеринбурге завели уголовное дело на приемную мать

Posted 25 сентября, 15:16
Published 25 сентября, 15:16
Modified 25 сентября, 15:18
Updated 25 сентября, 15:18
Уголовное дело за истязания заведено против предпринимательницы из Екатеринбурга, которая воспитывала семерых детей. Семьей правоохранители заинтересовались после побега двух подростков 13 и 11 лет, родных брата и сестры, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.
История началась в мае 2024 года. Девочка и мальчик вылезли через балкон и отправились к своей 20-летней старшей сестре, которая проживает отдельно. Мальчик пожаловался на побои — на его спине обнаружили ссадины и царапины. Девочка рассказала о моральных издевательствах: ее заставляли стричься и одеваться под мальчика, а также насильно покрасили волосы в рыжий цвет. После этого проверку инициировала прокуратура.
Как утверждает бабушка подростков, руку на ее внуков в приемной семье поднимали неоднократно. Кроме того, им запрещали общаться с родными. Сейчас детей вернули в детский дом.
В 2023 году на всю страна прогремела история 6-летнего Далера Бобиева, жестоко убитого в приемной семье. Расправилась с ним опекун Вероника Наумова, которая сначала нанесла ребенку несколько ударов металлической ложкой, а затем утопила.