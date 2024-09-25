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Posted 25 сентября, 15:16

Published 25 сентября, 15:16

Modified 25 сентября, 15:18

Updated 25 сентября, 15:18

В Екатеринбурге заведено дело на женщину, от которой сбежали приемные дети

Стригла под мальчика и била: в Екатеринбурге завели уголовное дело на приемную мать

25 сентября 2024, 15:16
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге заведено дело на женщину, от которой сбежали приемные дети

В Екатеринбурге местную жительницу подозревают в истязании приемных детей. Заведено уголовное дело.

Уголовное дело за истязания заведено против предпринимательницы из Екатеринбурга, которая воспитывала семерых детей. Семьей правоохранители заинтересовались после побега двух подростков 13 и 11 лет, родных брата и сестры, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.

История началась в мае 2024 года. Девочка и мальчик вылезли через балкон и отправились к своей 20-летней старшей сестре, которая проживает отдельно. Мальчик пожаловался на побои — на его спине обнаружили ссадины и царапины. Девочка рассказала о моральных издевательствах: ее заставляли стричься и одеваться под мальчика, а также насильно покрасили волосы в рыжий цвет. После этого проверку инициировала прокуратура.

Как утверждает бабушка подростков, руку на ее внуков в приемной семье поднимали неоднократно. Кроме того, им запрещали общаться с родными. Сейчас детей вернули в детский дом.

В 2023 году на всю страна прогремела история 6-летнего Далера Бобиева, жестоко убитого в приемной семье. Расправилась с ним опекун Вероника Наумова, которая сначала нанесла ребенку несколько ударов металлической ложкой, а затем утопила.

Мальчик из приемной семьи в Нижнем Тагиле умер при странных обстоятельствах
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