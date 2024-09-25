Стригла под мальчика и била: в Екатеринбурге завели уголовное дело на приемную мать

История началась в мае 2024 года. Девочка и мальчик вылезли через балкон и отправились к своей 20-летней старшей сестре, которая проживает отдельно. Мальчик пожаловался на побои — на его спине обнаружили ссадины и царапины. Девочка рассказала о моральных издевательствах: ее заставляли стричься и одеваться под мальчика, а также насильно покрасили волосы в рыжий цвет. После этого проверку инициировала прокуратура.