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Posted 26 сентября, 07:03

Published 26 сентября, 07:03

Modified 26 сентября, 07:05

Updated 26 сентября, 07:05

Скончался фигурант дела экс-главы МУГИСО в Екатеринбурге

Скончался фигурант дела экс-главы МУГИСО в Екатеринбурге

26 сентября 2024, 07:03
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге скончался 80-летний Александр Кан, который был фигурантом дела экс-руководителя МУГИСО.

Кан официально был в составе организации в качестве руководителя крестьянского хозяйства. Также он принимал участие в аукционах дирекции МУГИСО. Его группа «КАН» сумела купить землю в промышленной зоне на улице Черняховского, пишет 66.ру.

Группа «КАН» была одной из учредителей организации «Белый лотос», которая занималась реставрацией архитектурного памятника «Дом Крылова», который расположен на улице Тургенева. Двухэтажное здание было переделано в одноименный 10-этажный БЦ.

Напомним, в Невьянске скончался сотрудник МЧС на водоеме из-за столкновения двух моторных лодок.

В Нижнем Тагиле скончалась директор Дворца культуры имени И. В. Окунева
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