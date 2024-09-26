Скончался фигурант дела экс-главы МУГИСО в Екатеринбурге

Posted 26 сентября, 07:03
Published 26 сентября, 07:03
Modified 26 сентября, 07:05
Updated 26 сентября, 07:05
Кан официально был в составе организации в качестве руководителя крестьянского хозяйства. Также он принимал участие в аукционах дирекции МУГИСО. Его группа «КАН» сумела купить землю в промышленной зоне на улице Черняховского, пишет 66.ру.
Группа «КАН» была одной из учредителей организации «Белый лотос», которая занималась реставрацией архитектурного памятника «Дом Крылова», который расположен на улице Тургенева. Двухэтажное здание было переделано в одноименный 10-этажный БЦ.
Напомним, в Невьянске скончался сотрудник МЧС на водоеме из-за столкновения двух моторных лодок.