Суд отправил в тюрьму жителя Кургана за убийство собственного отца накануне Рождества

По данным следствия, 6 января 2024 года курганец был нетрезв. У него с отцом произошел конфликт, который перерос в драку. Молодой человек бил руками и пинал ногами мужчину. Он получил множественные травмы, из-за которых скончался в больнице, сообщили в СК по Свердловской области.