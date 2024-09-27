Суд отправил в тюрьму жителя Кургана за убийство собственного отца накануне Рождества

Posted 27 сентября, 08:32
Published 27 сентября, 08:32
Modified 27 сентября, 08:34
Updated 27 сентября, 08:34
По данным следствия, 6 января 2024 года курганец был нетрезв. У него с отцом произошел конфликт, который перерос в драку. Молодой человек бил руками и пинал ногами мужчину. Он получил множественные травмы, из-за которых скончался в больнице, сообщили в СК по Свердловской области.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сначала потерпевшего доставили в больницу Качканара, но затем перевезли в Нижний Тагил. Медики провели операцию, но спасти мужчину не удалось.
Горелых уточнил, что возможно причиной конфликта стало то, что отец стал упрекать сына в тунеядстве и постоянных просьбах дать денег.
Ранее под Верхней Пышмой подросток ударил по голове девочку. Она потеряла сознание. Ее искали полиция и волонтеры. В результате девочка была доставлена в больницу, а мальчика требуют отправить в СИЗО.
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