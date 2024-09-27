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Posted 27 сентября, 04:59

Published 27 сентября, 04:59

Modified 27 сентября, 05:01

Updated 27 сентября, 05:01

Водитель автобуса с пассажирами в Нижнем Тагиле устроил гонки

Водитель автобуса с пассажирами в Нижнем Тагиле устроил гонки

27 сентября 2024, 04:59
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле водитель автобуса №34 пытался перегнать другой автобус.

В автобусе ехали пассажиры и делали водителю замечания. По словам очевидицы, водитель, решивший перегнать другой общественный транспорт, на них не реагировал, рассказали в группе ВКонтакте «Черный список Тагила».

В какой-то момент шофер совершил поворот, не сбавляя скорость, а затем выехал на трамвайные пути. На большой скорости он ехал также по «лежачим полицейским». При этом двери во время движения открывались и закрывались.

Напомним, 12 сентября 2024 года в Екатеринбурге задымился автобус, однако водитель продолжал езду.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Нижний Тагил#Безопасность#Автобус#Пассажиры#Водитель#Скорость#Трамвайные пути#Гонки#Общественный транспорт#Екатеринбург
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