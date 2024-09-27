Водитель автобуса с пассажирами в Нижнем Тагиле устроил гонки

Posted 27 сентября, 04:59
Published 27 сентября, 04:59
Modified 27 сентября, 05:01
Updated 27 сентября, 05:01
В автобусе ехали пассажиры и делали водителю замечания. По словам очевидицы, водитель, решивший перегнать другой общественный транспорт, на них не реагировал, рассказали в группе ВКонтакте «Черный список Тагила».
В какой-то момент шофер совершил поворот, не сбавляя скорость, а затем выехал на трамвайные пути. На большой скорости он ехал также по «лежачим полицейским». При этом двери во время движения открывались и закрывались.
Напомним, 12 сентября 2024 года в Екатеринбурге задымился автобус, однако водитель продолжал езду.