Жители поселка под Каменском-Уральским жалуются на нападения наркоманов

Posted 27 сентября, 03:42
Published 27 сентября, 03:42
Modified 27 сентября, 03:44
Updated 27 сентября, 03:44
Как рассказали жители поселка, наркоманы бросаются и на взрослых, и на детей, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Каменск-Уральский».
Также одна из очевидиц заметила пустые шприцы на том месте, где некоторое время назад были несколько мужчин.
Напомним, в сентябре 2024 года в Каменске-Уральском полицейские поймали мужчину со свертком наркотического вещества. В отношении него возбудили уголовное дело.