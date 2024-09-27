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Posted 27 сентября, 03:42

Published 27 сентября, 03:42

Modified 27 сентября, 03:44

Updated 27 сентября, 03:44

Жители поселка под Каменском-Уральским жалуются на нападения наркоманов

Жители поселка под Каменском-Уральским жалуются на нападения наркоманов

27 сентября 2024, 03:42
Фото: 1MI
В поселке Госдороги под Каменском-Уральским компания наркозависимых людей пугает местных жителей.

Как рассказали жители поселка, наркоманы бросаются и на взрослых, и на детей, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Каменск-Уральский».

Также одна из очевидиц заметила пустые шприцы на том месте, где некоторое время назад были несколько мужчин.

Напомним, в сентябре 2024 года в Каменске-Уральском полицейские поймали мужчину со свертком наркотического вещества. В отношении него возбудили уголовное дело.

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